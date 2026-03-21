◆オープン戦巨人―楽天（２１日・東京ドーム）巨人のスペンサー・ハワード投手（２９）が先発し、昨年まで在籍していた古巣・楽天を相手に５回３安打無失点と好投した。直球はこの日最速１５１キロを計測。チェンジアップ、スライダー、カーブを駆使して４Ｋを奪った。オープン戦３度目の登板で、この日が開幕前最後のマウンド。初回、１死から小深田、黒川に連続で安打を許したが、後続の浅村を遊ゴロ、小郷を１５１キロ