◆オープン戦ソフトバンク５―７広島（２１日、みずほペイペイ）ソフトバンクが競り負けた。先発マウンドに上がった松本晴は球威のある直球に、スライダー、チェンジアップも交えて３回を無失点に抑えた。開幕ローテ当確の左腕が安定した投球を見せると、２回２死二塁から海野が左前へ適時打。３回にも無死一、三塁から近藤が中犠飛、２死一、二塁で今宮も左前適時打を放って３点のリードに成功した。しかし、２番手の伊藤が