◆オープン戦日本ハム―ヤクルト（２１日・エスコンフィールド）侍ジャパンでＷＢＣに参加していた日本ハムの伊藤大海投手が先発。５回７３球を投げ３安打２失点も、毎回の８奪三振と貫禄のピッチングを展開し、開幕へ向けて不安を一掃した。最速は１５０キロをマーク。今後は中５日で、２７日のソフトバンクとの開幕戦（みずほペイペイ）に先発する予定だ。登板後、伊藤は「確認すべきことを確認できた登板でした。やるべき