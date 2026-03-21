３連単が２６４万円超の大荒れ決着となった２１日の阪神１０Ｒ・淀屋橋Ｓ（４歳上３勝クラス、芝１２００メートル）の結果にネットも驚きを隠せない。１１番人気のナムラローズマリー（牝５歳、栗東・羽月友彦厩舎、父ミッキーアイル）が勝利を飾り、２着には最低人気馬のウナギノボリ（牡７歳、美浦・本間忍厩舎、父ドレフォン）。３着には１番人気のサウスバンクが入ったものの、３連単２６４万２１００円の高配当となった。