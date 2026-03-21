◇ＪＦＬカップ東グループ第１節沼津２―１ＹＳ横浜（２１日・ニッパツ三ツ沢球技場）昨季Ｊ３から降格したアルクラロ沼津はＹＳ横浜とアウェーで対戦し、２―１で勝った。前半、先制されたが、後半にＦＷ川又堅碁が右足で同点弾を決め、途中出場のＭＦ藤井建悟が決勝弾を決めた。藤井はアウェーのサポーター席の前で「久々に勝って最高です！」と喜びを爆発させた。初陣を飾った篠田善之新監督は「立ち上がりのミスは非常