【モデルプレス＝2026/03/21】歌手でタレントの中川翔子が3月21日、自身のInstagramを更新。双子とのお出かけショットを公開し反響を呼んでいる。【写真】40歳双子出産タレント「伊勢丹だからせっかくなので」GUCCIロンパース姿の息子2人◆中川翔子、双子と伊勢丹へお出かけ中川は「またまた夢を叶えてきた！大好きな伊勢丹にふたごと行ってきました！！お出かけの練習してます、ふたごもわたしも！」とつづり、親子で伊勢丹へお出