バレーボール・Ｖリーグのフラーゴラッド鹿児島はきょう21日、奈良で、レギュラーシーズン最後の試合となる奈良ドリーマーズとの2戦目に臨み、セットカウント3対1で敗れました。 リーグ優勝を決めるプレーオフ進出は叶いませんでした。 ・ ・ ・