今日21日、佐賀で桜(ソメイヨシノ)が開花しました。平年より3日早く、昨年より4日早い開花です。佐賀で桜(ソメイヨシノ)が開花今日21日、佐賀で桜(ソメイヨシノ)が開花しました。平年より3日早く、昨年より4日早い開花です。今シーズンは、気象庁が観測している桜の標本木の中では、すでに東京や名古屋、静岡などでも開花が発表されています。週末は、九州から関東で桜の開花ラッシュとなる見込みです。