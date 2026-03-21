歌舞伎俳優の片岡愛之助が20日、自身のアメブロを更新。妻で女優の藤原紀香とともに、ファッションブランド「TAE ASHIDA」のコレクションに足を運んだことを報告した。【映像】藤原紀香、ラフな格好でバッティングする姿にファン驚き片岡は「TAE ASHIDA AUTUMN WINTER COLLECTION 2026-2027に妻と行って参りました」とつづり、会場で多くの知人や久々に再会する面々と素敵なひと時を過ごしたことを報告。ランウェイを歩く友人