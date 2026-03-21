日本維新の会の党大会で藤田文武共同代表があいさつし、自民党との連立政権入りの経緯や覚悟について語った。「飲み込まれると言われた」と振り返る一方、「政策実現にこだわる」と強調した。【映像】藤田氏「飲み込まれると言われた」（発言の瞬間）藤田氏は冒頭、「自由民主党の高市早苗総裁から温かいメッセージをお寄せいただき、そして鈴木幹事長、大変お忙しい中この会場にお越しいただき激励を頂戴したことを心より感謝