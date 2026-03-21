お笑いコンビ・ハライチの澤部佑（39）が、21日放送のTBS『超タッグ祭』に出演。生放送で起きた“奇跡”にスタジオが騒然とした。【写真】ハライチ岩井＆奥森皐月『おはスタ』時代の仲良しショット澤部は番組で賞金をかけたアーチェリーの企画に挑戦。2本中2本とも的の中央付近に命中させた。これにはスタジオの共演者も驚き。澤部自身も「めちゃくちゃうまかった。うますぎた」とほめていた。このシーンにSNSも反応。「