日米両政府は今回の首脳会談にあわせて、関税合意に基づく対米投資プロジェクトの第2弾の候補を発表しました。【映像】日米首脳会談の様子発表された共同文書では、第2弾の候補として3つのプロジェクトが挙げられました。アメリカのテネシー州とアラバマ州での次世代型の小型原子炉の建設や、ペンシルベニア州とテキサス州で天然ガスの発電施設を建設するものです。投資の総額は、あわせて最大730億ドル＝11兆円を超える見