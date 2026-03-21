刑務所内での刑務作業から生まれる製品が、いま売上を劇的に伸ばしています。受刑者の“立ち直り”につなげるための製品開発の裏側には専門官の奮闘がありました。【映像】裁縫作業の指導をする高橋さん（実際の様子）「さしかかるときゆっくり。そうそうそうゆっくり。ずれそうになったら押さえを」東京・府中刑務所で行われている裁縫作業。アドバイスをしているのは指導歴14年の高橋和志さんです。「受刑者一人一人の気持ち