イラン周辺では、依然として衝突が続いています。ホルムズ海峡周辺に取り残されたタンカーの乗組員が極度の緊張状態を語りました。【写真を見る】 飢えをしのぐため…釣れた魚に喜ぶ乗組員エネルギー施設も標的 応酬続く イラン報道官が死亡との報道も勢いよく燃え上がる炎。イスラエルの攻撃の標的となったのは、イラン南部にある世界最大規模のガス田「サウスパース」と、その関連施設です。対するイランも、即座に報