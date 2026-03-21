東静岡から、静岡の未来が動き出します。静岡市は2026年2月25日に「静岡市アリーナ整備・運営事業」の落札者を発表。NTTドコモを代表とする企業連合が、2030年4月のオープンに向けて約1万人収容の多目的アリーナを建設します。BリーグとSVリーグの「ダブルホーム」による熱狂と、富士山の笠雲をモチーフにした独創的なデザイン。さらに、JR東海や静岡鉄道も協力する強力な鉄道ネットワークが、いかに街を変えていくのか。発表され