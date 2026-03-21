3月20日（現地時間19日、日付は以下同）に敵地キャピタルワン・アリーナで行われたワシントン・ウィザーズ戦。デトロイト・ピストンズは、オールスターガードのケイド・カニングハムが左の肺気胸で戦線離脱する中で、117－95で勝利を収めた。 この勝利で、ピストンズは2007－08シーズン（59勝23敗）以来初のレギュラーシーズン50勝に到達。ウィザーズ戦