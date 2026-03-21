3月11日から17日にかけてトルコ・イスタンブールで行われた「FIBA 女子バスケットボールワールドカップ2026 予選トーナメント」を戦い抜き、本戦出場を決めた女子日本代表が3月19日に帰国。「FIBA バスケットボールワールドカップ2026」出場決定報告記者会見に臨んだ。 会見には、スケジュールの都合やコンディション調整のため渡嘉敷来夢、町田瑠唯、馬瓜ステファニーが