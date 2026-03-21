花の祭典「フクオカフラワーショー」の会場内に設置されたフォトスポット＝20日、福岡市植物園福岡市植物園で22日、花の祭典「フクオカフラワーショー」が開幕する。花卉産業を盛り上げるのが狙いで、世界的に権威がある英国の造園コンクール「チェルシーフラワーショー」をモデルに、市が今年初めて開催。26日までの日程で、国内外の著名な造園家による作品などを見学できるとし、担当者は「ガーデンの中に入って雰囲気を楽しん