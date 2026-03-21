ユーチューバー・てんちむ（32）が20日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、ネット上で拡散されている件について言及した。てんちむはインスタグラムのストーリーズを更新し、ある人物がギターを弾いている様子をアップ。顔がスタンプで隠されていたため、一部ユーザーが「てんちむと一緒にいるのは青汁王子だよね?」など交際の“匂わせ”であると指摘し、注目を集めていた。この投稿を受けて、てんちむは「それ私や」と、ギ