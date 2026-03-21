元フジテレビアナウンサーの内田恭子が２１日までにＳＮＳを更新。長男（１５）の中学の卒業式を終えたことを報告した。１８日付で「長男の卒業式でした。」と美しい水色の着物姿の写真を添えて投稿。「日本の中学校に通ったことのない私にとってすべてが初めての体験で、親としてももがいた３年間でした。けれども何事にも一生懸命取り組む息子の姿にも支えられ、それを頼もしく感じた３年間でした。おめでとうと共にありがと