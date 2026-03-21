中日の井上一樹監督（５４）が２１日、東海テレビの「ドラＨＯＴ＋開幕直前スペシャル」に出演。左脇腹痛で戦線離脱している守護神・松山晋也投手（２５）の復帰時期について「４月の１週間後ぐらいじゃないかなと思います。（４月）中盤まではかからないのではないか」と見通しを語った。開幕アウトとなった守護神の代役としては「ひた隠しにするつもりもない。松山が帰ってくるまでは（９回を）アブレウに任せたいかなと思う