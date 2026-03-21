６月開幕の北中米Ｗ杯をイランがボイコットした場合、ロシアが代わりに電撃出場するとの機運が高まっている。米国とイスラエルの攻撃をきっかけに、イランが米国を中心に開催されるＷ杯への出場を辞退する可能性が浮上。イランが辞退した場合に備えて国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）はさまざまな代替候補案をシミュレーションしている模様だが、国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）はインファンティノ会長が以前からロシアの国際大会へ