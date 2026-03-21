ハリウッドのA級セレブがこぞって参加するヴァニティフェア・オスカー・パーティーに来場した、リアリティスターで実業家のキム・カーダシアン。自慢のカーヴィーなボディを引き立てるタイトなドレスに、ヒールが20cmはあろうかと思われるプラットフォームサンダルを合わせてポーズを取ったところ、インターネット上で歩きづらそうな様子を指摘される事態となってしまった。【写真】キム・カーダシアン、足元は衝撃の超ハイヒー