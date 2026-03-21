ピン芸日本一決定戦「Ｒー１グランプリ２０２６」が２１日、東京・フジテレビで行われる。「とにかく面白いピン芸」というたった１つの審査基準で若手からベテランまでが参加。前回大会から６５０人増の史上最多６１７１人がエントリー。同日の決勝には９人が勝ち上がった。前回大会は２３歳の友田オレが優勝を果たすなど、話題を呼んだ。過去に誕生した王者たちを振り返る。▽２０２５年友田オレが最年少優勝。ファイナル