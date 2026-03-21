◆センバツ第３日▽１回戦北照―専大松戸（２１日・甲子園）１３年ぶり６度目の出場となった北照（北海道）の応援席で奏でられる、「北酒場」（細川たかし）にＳＮＳ上でファンから歓喜の声が続々と投稿されている。同曲は作詞・なかにし礼氏と作曲・中村泰士の黄金タッグによって生み出された名曲。ＴＢＳ系「ザ・ベストテン」では１９８２年度の年間１位に輝き、老若男女に愛された。北海道出身の細川たかしにとっても