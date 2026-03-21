◆第４０回ファルコンＳ・Ｇ３（３月２１日、中京競馬場・芝１４００メートル、良）スピード自慢の３歳馬１７頭立てで行われ、単勝１・６倍と断然人気のダイヤモンドノット（牡３歳、栗東・福永祐一厩舎、父ブリックスアンドモルタル）が重賞２勝目をマークした。鞍上の川田将雅騎手は当レース初勝利。騎手時代に歴代トップタイの３勝をマークした福永調教師も初勝利となった。勝ち時計の１分１９秒８は、２１年にルークズネスト