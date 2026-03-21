◆オープン戦阪神―オリックス（２１日・京セラドーム大阪）阪神・伏見寅威捕手が死球で途中交代した。５回先頭。左腕・曽谷の足元へのスライダーを避けようとバックネット方向に体を回したが、あまりに曲がって後ろの右ふくらはぎ付近に直撃。苦悶（くもん）の表情で倒れ込み、その後、一塁ベースまで歩いて到達したが、代走を送られた。今春のＷＢＣ日本代表にも選ばれた曽谷の宝刀スライダーは曲がり幅の大きさから「ジ