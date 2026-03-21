米ポッドキャスト番組に出演米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手が20日（日本時間21日）、パドレスとのオープン戦に先発登板し、5回68球で3安打無失点、7奪三振1四球と好投した。試合前、米ポッドキャスト番組に出演した米記者は「山本由伸はエースじゃない」と持論を展開した。米ポッドキャスト番組「ファウル・テリトリー」公式Xは、米スポーツメディア「ジ・アスレチック」のアンディ・マカラー記者が出演した映像を公開