◆大相撲▽春場所１４日目（２１日、エディオンアリーナ大阪）東幕下４枚目・炎鵬（伊勢ケ浜）が、東十両１２枚目・錦木（伊勢ノ海）に寄り倒されて、２敗目を喫した。「何もできなかった。最後の一番に勝てなかったところが自分の弱さ。このままではいけない」と話した。今場所を５勝２敗の好成績で終えた。来場所の再十両昇進は有力な状況。「あとは待ちたいなと思う。まだまだ強くなりたい」と語った。今後への課題につい