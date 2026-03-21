レッドブル・ザルツブルクのチェイス・アンリがオーストリア1部で先発出場したオーストリア1部レッドブル・ザルツブルクに所属するDFチェイス・アンリは現地時間3月20日、オーストリア1部ブンデスリーガ第23節のシュトゥルム・グラーツ戦に先発出場した。試合は1-1の引き分けに終わったなか、待望のスタメンデビューを飾った21歳に対し、地元紙「Kronen Zeitung」がそのパフォーマンスを伝えている。強豪との一戦で初めて先発