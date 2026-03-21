◇オープン戦阪神―オリックス（2026年3月21日京セラD）阪神とオリックスのオープン戦（京セラドーム）で、期せずして死球の応酬となった。4回1死、オリックス先発・九里から阪神・大山が左脇腹にぶつけられると、続く5回には阪神先発・高橋が杉本の左肘に死球。その裏の阪神の攻撃では、替わったばかりの2番手・曽谷が伏見の下半身の当てた。3選手とも大事には至らず、自力で一塁まで歩いたが、27日の開幕まで1週間を