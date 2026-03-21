元宝塚歌劇団星組トップスターの安蘭けいが、きょう公演のミュージカル『ブラッド・ブラザーズ』について体調不良で休演する。東宝演劇部のXが伝えた。【Xより】元宝塚トップスター安蘭けいの体調不良と休演を伝えた東宝演劇部『ブラッド・ブラザーズ』は、巧みなストーリー展開と楽曲の素晴らしさに加え、階級社会を背景に親と子、兄弟の絆、人間の運命という、国境を越えた普遍的なテーマをもった作品。同作は大家族を抱える