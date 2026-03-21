ＳｎｏｗＭａｎの佐久間大介（３３）が２１日、都内で主演映画「スペシャルズ」の公開御礼舞台あいさつに、共演したボーイズグループ・ＮＣＴの中本悠太（３０）と登壇した。公開から２週間が経過し、佐久間は「作品を見たファンの人たちの反応を見ると、だんだん『村雨がスゴくかわいい』ってなって」と、「顔面凶器」の異名を持つベテラン俳優・小沢仁志（６３）が演じるこわもての殺し屋・村雨の人気が上昇中だという。