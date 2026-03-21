フィギュアスケート女子１８年ＧＰファイナル女王でアイスダンスに挑戦している紀平梨花（２３）＝トヨタ自動車＝がブラックコーデの大人な姿を披露し、反響を呼んでいる。「Ｐａｒｔｙｎｉｇｈｔ」と綴り、大人っぽいメークに、ブラックコーデできめた姿を公開。雰囲気一変の姿にコメント欄などではその変身ぶりに「わあ！誰かと思ったら・・・大人の女性になりましたな」、「ドアップ梨花ちゃん超超超超可愛い」、「超絶美