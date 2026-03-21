TBS井上貴博アナウンサー（41）が21日、パーソナリティーを務める同局ラジオ「井上貴博土曜日の『あ』」（土曜午前9時）に出演。歴代の恋人に言われてきたことを明かした。オープニングでこの日の天気についてトーク。井上アナは「今日東京は快晴ですよ。気持ちいい」とすがすがしい口調で語り、「雲一つないし、気温が14・7度。春」と声を弾ませた。続けて「しかも3連休の中日。これだけ気持ちいい日は、ラジオを消して外に出た