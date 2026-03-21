銀座と築地をつなぐ巨大な“フタ” その上は？東京都が2026年3月に第32回「都市再生分科会」を開催し、住友不動産が東京都中央区で計画している「(仮称)築地一丁目地区」の都市計画素案を公表しました。 【どえ〜!!!】これが「首都高のフタ」から始まる再開発の概要です！（地図／画像21枚）この計画は、老朽化が進む首都高C1都心環状線（築地川区間）の更新事業と連携するもので、高速道路の上に“フタ”が掛けられると説明さ