トッテナム・ホットスパーは20日、イタリア代表GKグリエルモ・ヴィカーリオが手術を受けることを発表した。発表によると、ヘルニアの問題を抱えていたヴィカーリオはシーズンへの影響を最小限に抑えるため、来週予定通りに手術を受けるという。なお、同選手は直ちにメディカルスタッフによるリハビリを開始し、来月中には復帰できる見込みであることも伝えられている。代表ウィークのため、トッテナム・ホットスパーは22日に