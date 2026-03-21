アビスパ福岡は３月21日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド第８節で、ガンバ大阪とホームで対戦。序盤から飛び出した“規格外”のプレーが、スタジアムとSNSを騒がせた。開始５分、左サイドでスローインを獲得すると、ボールを手にしたのはMF前田快。センターライン手前付近から大きく振りかぶると、思い切りよく前線へロングスローを投げ込んだ。高く弧を描いたボールは一気にゴール前まで到達。ペナルティエリア内で