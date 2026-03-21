気象庁によりますと午後3時4分ごろ、地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度3を観測したのは、水俣市、震度2を観測したのは、上天草市、津奈木町、球磨村、長島町となっています。震源地は熊本県天草・芦北地方。震源の深さは10キロ。地震の規模を示すマグニチュードは3.1と推定されます。