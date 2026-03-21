◇オープン戦阪神―オリックス（2026年3月21日京セラドーム）阪神の高橋遥人投手(30)が先発して、5回2安打無失点の快投を披露した。初回は1死から宗を空振り三振に斬るなど3者凡退。2回はさらにギアを上げて杉本、太田、シーモアを3者連続三振に仕留めた。3回は一転、すべて内野ゴロで3アウト。4回1死から宗に中前に初安打を浴びたものの、中川を遊ゴロ併殺で得点を与えなかった。5回1死満塁のピンチも紅林を空振り三振