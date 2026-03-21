［ケアラーの風景］１８歳の壁＜２＞関東地方に住む女性（６０）には、難病を患い、強度行動障害と重度の知的障害のある次男（２４）がいる。次男は１６歳で「障害児入所施設」に入ったが、１８歳の時、年齢制限のため退所を余儀なくされた。その後、受け入れ先が見つからぬまま、女性は苦悩の日々を送っている。「もしかしたら、と淡い期待を抱いては、入所を断られて絶望する。その繰り返し」。女性はそう言って、ため息をつ