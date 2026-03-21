タレント藤本美貴（41）が21日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前11時）に出演。モーニング娘。のメンバーとの関係を明かした。夫の庄司智春（50）が「モーニング娘。の時とかはごはん行くとかは？」と聞くと、藤本は「ないない。だって私、電話番号も知らなかったもん、メンバーの」と明かした。すると庄司が「ミキティだけなんじゃない？」と言い、藤本は「そうかもしれない」と答えた。ゲストのなにわ男子道枝駿佑