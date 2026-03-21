「2025 MBC歌謡大祭典＜字幕版＞」 日本の大晦日を彩る「NHK紅白歌合戦」と同様に、韓国の地上波・MBCで毎年大晦日に生放送されている「MBC歌謡大祭典」。その年を象徴する豪華アーティストが集結する歌謡祭は他にもあるが、各局の中で唯一"新年カウントダウン"が行われるのが最大の特徴で、2025年もこの日限りの特別な演出やコラボレーションが年をまたいで繰り広げられた(字幕版が3月27日(金)にKNTVにて日本初放送)。■3年