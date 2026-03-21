【モデルプレス＝2026/03/21】お笑いコンビ・ハイヒールのモモコが3月21日自身のInstagramを更新。長男夫婦の披露宴の写真を公開し話題を呼んでいる。【写真】62歳ベテラン芸人「幸せな雰囲気伝わる」長男夫婦顔出しの豪華披露宴ショット◆ハイヒール・モモコ、長男の披露宴ショットモモコは「昨日、無事長男の披露宴が終りました。私も新郎の母としてデビューしました」と報告し、披露宴での記念写真を投稿。長男夫婦の間で正装に