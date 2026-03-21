【モデルプレス＝2026/03/21】韓国発のグローバルボーイズグループ・NCT 127（エヌシーティーイチニナナ）の中本悠太が21日、映画「スペシャルズ」公開御礼舞台挨拶にSnow Manの佐久間大介とともに出席。自身の意外な“スキル”を明かした。【写真】佐久間大介に映画の鑑賞報告したSTARTOイケメン◆中本悠太、自身のスキルは？年齢も性格もバラバラな孤高のプロの殺し屋たちが、裏社会のトップ・本条会のクセ者親分が必ず訪れるダ