ボーイズグループBTSのメンバーRMが、足首の怪我の状態を自ら公開し、ファンを心配させた。去る3月20日、RMは自身のSNSに「（泣）」という短い言葉とともに、ギプスをした足の写真を掲載した。公演のリハーサル中に負傷後、現在の状態を自ら伝えたものだ。【写真】RM、BTS解散を考えたリーダーの苦悩と愛これに先立ち、RMは3月19日のカムバック公演のリハーサルで足首を痛めた。病院の精密検査の結果、外脛骨の捻挫および靭帯の部