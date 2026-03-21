交際相手に転勤の辞令が出たら、誰でも動揺するでしょう。状況にもよりますが、「自分もついていきたい！」と思うなら、まずは彼氏をその気にさせる必要がありそうです。そこで今回は、20代から30代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「『転勤先に彼女を連れて行きたい！』と強く感じた瞬間」をご紹介します。【１】以前から結婚を意識していて「いまがその時だ！」と確信したとき「誰かに後押しされないと、一歩踏み出すことが