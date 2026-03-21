伝説的アクションスターであり、その強さをネタにした多数のジョークも知られている俳優のチャック・ノリス(本名：カルロス・レイ・ノリス)さんが亡くなりました。86歳でした。Chuck Norris Dead: Walker, Texas Ranger Star Was 86https://people.com/chuck-norris-dead-walker-texas-ranger-8691783Chuck Norris, 'Walker, Texas Ranger' Star, Dead at 86https://www.rollingstone.com/tv-movies/tv-movie-news/chuck-norris-de