◆オープン戦ソフトバンク―広島（２１日・みずほペイペイドーム）広島のドラフト２位・斉藤汰直投手（亜大）がまた自己最速を更新した。４点リードの７回に登板。川瀬を投ゴロ、柳町を見逃し三振で迎えた笹川の打席。カウント２ボール２ストライクからの５球目、自己最速の１５６キロ直球で空振り三振を奪った。最速１５２キロ右腕として入団。１８日のオリックス戦（京セラＤ）で自己最速を３キロ更新する１５５キロをマ