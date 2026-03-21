◆オープン戦西武―ＤｅＮＡ（２１日・ベルーナＤ）西武・平良海馬投手（２６）とＤｅＮＡ・平良拳太郎投手（３０）の“平良対決”はＤｅＮＡ・平良に軍配が上がった。初回は両先発ともに１安打を浴びるも、後続を併殺打に打ち取り無失点のスタート。２回以降もともに毎回走者を背負うも無失点に抑えた。試合が動いたのは両軍無得点のまま迎えた５回。西武・平良は四球と味方失策などで１死満塁のピンチを作ると、ヒュンメ